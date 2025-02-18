18 лютого, 07:32
Ще 1170 окупантів і понад 330 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 18 лютого
Основні тези
- Українські військові ліквідували ще 1170 російських окупантів і знищили 337 одиниць техніки та озброєння.
- Росія вже втратила понад 861 тисячу військовослужбовців.
Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1170 російських загарбників. Також наші воїни знищили 337 одиниць техніки й озброєння агресора.
Втрати Росії у повномасштабній війні вже перевищили 861 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 18 лютого 2025 року
- Особового складу – близько 861 090 (+1170) осіб,
- танків – 10101 (+12),
- бойових броньованих машин – 21075 (+12),
- артилерійських систем – 23275 (+53),
- РСЗВ – 1285 (+2),
- засобів ППО – 1068 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25586 (+181),
- крилатих ракет – 3064 (+1),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74),
- спеціальної техніки – 3751 (+1).
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