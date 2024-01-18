780 окупантів, 21 танк та інша ворожа техніка: втрати росіян на 18 січня

Триває 694 доба повномасштабного вторгнення, Сили оборони тримають оборону та завдають ворогу втрат. Лише упродовж минулої доби захисники ліквідували 780 окупантів.

Загалом втрати ворога станом на 18 січня сягнули понад 373 тисячі вояк. Також росіяни втратили багато техніки. У Генштабі ЗСУ опублікували останні підрахунки.

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Втрати росіян у живій силі та техніці

особового складу – 373600 (+780) осіб,

танків – 6147 (+21)

бойових броньованих машин – 11410 (+38)

артилерійських систем – 8835 (+24)

РСЗВ – 966 (+2)

засоби ППО – 653 (+0)

літаків – 331 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41)

крилаті ракети – 1818 (+1)

кораблі /катери – 23 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 11794 (+39)

спеціальна техніка – 1380 (+13)



Втрати росіян станом на 18 січня / Інфографіка Генштабу

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