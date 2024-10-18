Понад тисяча росіян та деяток танків: втрати ворога на 18 жовтня
18 жовтня 2024, 07:36Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують намагатись наступати на різних напрямках фронту. Сили оборони тримають оборону та завдають їм серйозних втрат.
Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 670 тисяч бійців. Зокрема, за минулу добу ліквідували 1530 окупантів.
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Оновлена статистика втрат ворога
Важливо розуміти, що кількість може бути неточною, адже у районах, де йдуть активні бойові дії, важко порахувати втрати ворожої армії.
Втрати Росії на 18 жовтня:
- Особового складу – приблизно 675 800 (+1530),
- танків – 9 27 (+13),
- бойових броньованих машин – 18 053 (+51),
- артилерійських систем – 19 533 (+43),
- РСЗВ – 1 232 (+1),
- засобів ППО – 978 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 152 (+48),
- крилатих ракет – 2 620 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 908 (+93),
- спеціальної техніки – 3 448 (+2).