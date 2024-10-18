Понад тисяча росіян та деяток танків: втрати ворога на 18 жовтня

Росіяни продовжують намагатись наступати на різних напрямках фронту. Сили оборони тримають оборону та завдають їм серйозних втрат.

Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 670 тисяч бійців. Зокрема, за минулу добу ліквідували 1530 окупантів.

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Оновлена статистика втрат ворога

Важливо розуміти, що кількість може бути неточною, адже у районах, де йдуть активні бойові дії, важко порахувати втрати ворожої армії.

Втрати Росії на 18 жовтня:

Особового складу – приблизно 675 800 (+1530),

танків – 9 27 (+13),

бойових броньованих машин – 18 053 (+51),

артилерійських систем – 19 533 (+43),

РСЗВ – 1 232 (+1),

засобів ППО – 978 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 152 (+48),

крилатих ракет – 2 620 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 908 (+93),

спеціальної техніки – 3 448 (+2).



Втрати росіян на 18 жовтня 2024 року / Генштаб ЗСУ