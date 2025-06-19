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24 Канал Новини України Мінус ще 1080 окупантів: втрати ворога на 19 червня
19 червня, 06:59
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Мінус ще 1080 окупантів: втрати ворога на 19 червня

Юлія Муріна
Основні тези
  • За минулу добу Сили оборони ліквідували 1080 окупантів.

  • Росія втратила ще майже 250 одиниць техніки й озброєння.

     

За минулу добу Росія втратила у повномасштабній війні проти України 1080 бійців. Окрім того, майже 250 одиниць техніки й озброєння.

Станом на ранок 19 червня втрати ворога вже перевищили 1 008 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ

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Втрати ворога на 19 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 1 008 240 (+1080),
  • танків – 10951 (+4),
  • бойових броньованих машин – 22853 (+8),
  • артилерійських систем – 29328 (+63),
  • РСЗВ – 1420 (+0),
  • засобів ППО – 1187 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+64),
  • крилатих ракет – 3369 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52420 (+108),
  • спеціальної техніки – 3918 (+2).

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Втрати ворога на 19 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ