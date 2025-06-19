19 червня, 06:59
Мінус ще 1080 окупантів: втрати ворога на 19 червня
Основні тези
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 1080 окупантів.
Росія втратила ще майже 250 одиниць техніки й озброєння.
За минулу добу Росія втратила у повномасштабній війні проти України 1080 бійців. Окрім того, майже 250 одиниць техніки й озброєння.
Станом на ранок 19 червня втрати ворога вже перевищили 1 008 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 19 червня 2025 року
- Особового складу – близько 1 008 240 (+1080),
- танків – 10951 (+4),
- бойових броньованих машин – 22853 (+8),
- артилерійських систем – 29328 (+63),
- РСЗВ – 1420 (+0),
- засобів ППО – 1187 (+0),
- літаків – 416 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+64),
- крилатих ракет – 3369 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52420 (+108),
- спеціальної техніки – 3918 (+2).
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