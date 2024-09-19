Ще 1130 окупантів і 169 одиниць техніки: втрати ворога на 19 вересня
19 вересня 2024, 08:34Читать новость на русском
Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1130 окупантів. Також наші воїни за минулу добу знищили десятки одиниць техніки агресора.
Станом на ранок 19 вересня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 638 тисяч бійців.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 638 140 (+1130),
- танків – 8705 (+14),
- бойових броньованих машин – 17093 (+13),
- артилерійських систем – 18177 (+23),
- РСЗВ – 1189 (+1),
- засобів ППО – 947 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
- крилатих ракет – 2592 (+0),
- кораблів / катерів –28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55),
- спеціальної техніки – 3109 (+0).