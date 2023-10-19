Мінус ще 630 окупантів, літак і гелікоптер: втрати ворога на 19 жовтня
19 жовтня 2023, 07:43Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже майже 20 місяців. За цей час Сили оборони ліквідували вже понад 290 тисяч російських загарбників. Окрім того, знищили більше, ніж 40 тисячу одиниць російської техніки та озброєння.
Так, лише за минулу добу окупанти втратили ще 630 своїх бійців. Окрім того, наші захисники знищили ворожий літак, гелікоптер і багато іншої російської техніки.
До речі Щонайменше 18 влучань: дрони СБУ атакували військовий табір окупантів у Курській області
Втрати Росії у повномасштабній війні
- Особового складу – близько 290 680 (+630),
- танків – 4992 (+11),
- бойових броньованих машин – 9437 (+17),
- артилерійських систем – 6983 (+39),
- РСЗВ – 818 (+4),
- засобів ППО – 548 (+1),
- літаків – 320 (+1),
- гелікоптерів – 324 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),
- крилатих ракет – 1534 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34),
- спеціальної техніки – 985 (+3).
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Українські воїни потужно знищують ворожу техніку
- Протягом доби наша авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 – по зенітно-ракетних комплексах агресора.
- Українські воїни знищили російський літак Су-25 та 5 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
- Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, ЗРК "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів ворога.