Росіяни знову не дорахуються майже тисячі окупантів та техніки: які втрати ворога на 2 березня

Сили оборони знову знищили чимало ворожої техніки. Про втрати росіян повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Прицільний удар: СБС знищили рідкісну РЛС "Імбір" та ЗРК С‑300В неподалік Маріуполя

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:



Втрати ворога на 2 березня / Інфографіка ПС ЗСУ

28 лютого стало відомо, що Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах та передовому пункту управління російської армії на ТОТ і в Росії. Ці удари були спрямовані на склади ПММ, боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та інші об'єкти.

Також, днями раніше, Сили оборони України вгатили по ворожих об'єктах на тимчасово окупованих територіях, зокрема нафтобазі "Луганська", що спричинило масштабну пожежу. Під ударами також були склади пально-мастильних матеріалів та пункт управління безпілотниками на Херсонщині.