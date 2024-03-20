Ще 700 окупантів відправилися слідом за кораблем: колосальні втрати ворога на 20 березня

Українські військові продовжують боронити рідну землю від російських загарбників. За минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 700 бійців так званої "другої армії світу".

Звернімо увагу, що реальна цифра може дещо відрізнятися, враховуючи той факт, що у зонах ведення активних бойових дій точно підрахувати втрати ворога складно. Якщо ж говорити про загальні втрати з 24 лютого 2022 року, то йдеться про 433 090 російських бійців, яких вдалося відправити за кораблем.

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Втрати ворога у техніці

Зауважимо, що Росія зазнає колосальних втрат не лише у живій силі, а й у техніці. За понад два роки повномасштабного вторгнення ворог не дорахується тисяч бойових броньованих машин, артилерійських систем, танків, БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також автомобілів і автоцистерн.

Але це ще не все. З 24 лютого 2022 року наші військові перетворили на брухт кілька сотень літаків і кілька сотень гелікоптерів. Крім того, у росіян стало на два десятки суден і один підводний човен менше. І ці цифри з кожним днем лише зростають. Пройдімося детальніше по статистиці втрат ворога:

танків – 6828;

бойових броньованих машин – 13 058;

артилерійських систем – 10 714;

РСЗВ – 1017;

засоби ППО – 721;

літаків – 347;

гелікоптерів – 325;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8355;

крилаті ракети – 1922;

кораблі /катери – 26;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 198;

спеціальна техніка – 1738.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 20 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зафіксували 80 бойових зіткнень

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що за минулу добу зафіксували 80 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали 4 ракетні та 86 авіаційних ударів. А також вони здійснили 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військових, так і по населених пунктах. Відомо, що внаслідок терористичних атак ворога, на жаль, є жертви та поранені серед мирних мешканців.

Упродовж минулої доби під авіаційні удари потрапили населені пункти Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійський вогонь потрапили близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.