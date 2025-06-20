1090 окупантів, танки та техніку знищено за добу: втрати ворога на 20 червня

Російські війська наступають на фронті, але мають значні втрати серед своїх солдатів та техніки. Воїни Сил оборони України зупиняють ворожі наступи, аби окупанти не могли захоплювати наші землі.

Станом на ранок 20 червня загальні втрати ворога вже перевищили 1 мільйон 9 тисяч військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Непотрібний "родінє": відома особа окупанта, якого передали разом з тілами українських воїнів Втрати ворога на 11 червня 2025 року Особового складу – близько 1 00 9330 (+1090),

танків – 10 954 (+3),

бойових броньованих машин – 22 860 (+7),

артилерійських систем – 29 374 (+46),

РСЗВ – 1 421 (+1),

засобів ППО – 1 188 (+1),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 299 (+70),

крилатих ракет – 3 369 (+7),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 501 (+81),

спеціальної техніки – 3 920 (+2). Втрати росіян на 20 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ Нагадаємо, за даними ISW, українські війська за добу змогли відбити деякі позиції на півночі Сумської області, але росіяни просунулися поблизу Куп'янська, Торецька та Новопавлівки.