Мінус ще 950 окупантів: втрати ворога на 20 квітня

За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 950 російських загарбників. Також наші воїни знищили понад 230 одиниць техніки й озброєння агресора.

Станом на ранок 20 квітня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 941 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Воїни Сил спецоперацій здійснили наліт на позиції ворога і взяли полонених: неймовірне відео

Втрати ворога на 20 квітня 2025 року

Особового складу – близько 941 100 (+950),

танків – 10677 (+1),

бойових броньованих машин – 22271 (+5),

артилерійських систем – 26649 (+49),

РСЗВ – 1368 (+0),

засобів ППО – 1139 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33240 (+64),

крилатих ракет – 3148 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 45274 (+112),

спеціальної техніки – 3859 (+1).

Втрати ворога на 20 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ