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24 Канал Новини України Мінус ще 950 окупантів: втрати ворога на 20 квітня
20 квітня, 07:20
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Мінус ще 950 окупантів: втрати ворога на 20 квітня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони ліквідували 950 російських загарбників і понад 230 одиниць техніки та озброєння ворога.
  • Загальні втрати Росії вже перевищили 941 тисячу бійців.

За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 950 російських загарбників. Також наші воїни знищили понад 230 одиниць техніки й озброєння агресора.

Станом на ранок 20 квітня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 941 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 20 квітня 2025 року

  • Особового складу – близько 941 100 (+950),
  • танків – 10677 (+1),
  • бойових броньованих машин – 22271 (+5),
  • артилерійських систем – 26649 (+49),
  • РСЗВ – 1368 (+0),
  • засобів ППО – 1139 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33240 (+64),
  • крилатих ракет – 3148 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45274 (+112),
  • спеціальної техніки – 3859 (+1).

Втрати ворога на 20 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ