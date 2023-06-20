Квитки на "концерт Кобзона" отримали понад 1000 окупантів: шалені втрати ворога на 20 червня

Українські захисники та захисниці кожного дня завдають окупантам шалених втрат. Лише за минулу добу на концерт до Кобзона відправили 1010 окупантів.

Від початку повномасштабної війни так звана "друга армія світу" втратила вже 221 460 росіян. Наголосимо, що статистика втрат може бути набагато більшою, адже підрахувати кількість загиблих окупантів в умовах активних бойових дій важко.

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Актуальні втрати ворога

ЗСУ нищать не лише живу силу російських загарбників, а й перетворюють їхню техніку на брухт. У розв'язаній кремлівським диктатором війні Росія вже втратила тисячі танків, ББМ, артилерійських систем, а на дні Чорного моря й досі лежить крейсер "Москва".

Лише за останню добу Сили оборони ліквідували:

особового складу – 221 460 (+1010);

танків – 3997 (+8);

бойових броньованих машин – 7750 (+15);

артилерійських систем – 3888 (+23);

РСЗВ – 614 (+4);

засобів ППО – 372 (+2);

літаків – 314 (+0);

гелікоптерів – 306 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10);

крилатих ракет – 1214 (+3);

кораблів /катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32);

спеціальної техніки – 531 (+5).



Втрати ворога станом на 20 червня 2023 року / інфографіка Генштаб ЗСУ

Які втрати росіян за тиждень контрнаступу ЗСУ

Протягом останніх двох тижнів ЗСУ ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках, зокрема – на Півдні. За цей час українські захисники та захисниці виконали понад 10 тисяч бойових завдань та звільнили 8 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що лише за останній тиждень по всій лінії фронту росіяни втратили понад 4600 живої сили – це вбиті та поранені. Окрім того, ЗСУ розбили чимало ворожої техніки – близько 400 одиниць, а також взяли у полон більше ніж 80 окупантів.

Загалом, за два тижні наступальних операцій ЗСУ на Таврійському напрямку просунулися углиб на 7 кілометрів, а загальна площа деокупованих територій сягає 113 квадратних кілометрів.