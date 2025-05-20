Сирський назвав число втрат росіян у живій силі від початку 2025 року
- Втрати російських окупантів у живій силі з початку 2025 року становлять 185 000 осіб.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував захисникам за ефективну бойову роботу і підкреслив, що боротьба триває.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив число втрат російських загарбників у живій силі з початку 2025 року. Мовиться про тих окупантів, які стали "двохсотими" та "трьохсотими" за ці понад 5 місяців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олександра Сирського у його телеграм-каналі.
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Скільки окупантів знищили ЗСУ від початку 2025 року
Головнокомандувач Збройних Сил України розповів, що втрати окупантів у живій силі від початку року становлять 185 000 осіб.
Усі частини Сил оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту,
– наголосив генерал.
Сирський зауважив, що кожен знищений російський загарбник – це крок до справедливого миру.
Український генерал також подякував захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу. Водночас Олександр Сирський підкреслив, що боротьба проти ворога ще триває.
До слова, раніше Головнокомандувач ЗСУ називав втрати ворога у танках та бронетехніці. За даними Сирського, з початку 2025 року вдалося знешкодити 1 159 російських танків і 2 510 бойових броньованих машин.
Цікаво, що вранці 20 травня Генштаб ЗСУ у зведенні писав, що за добу втрати ворога в особовому складі складають 1 030 військових. Росіяни також втратили 58 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 танк та 5 бойових броньованих машин.