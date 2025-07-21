21 липня, 07:23
Ще 1170 пакетів зі сміттям: втрати ворога на 21 липня
Основні тези
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 1170 окупантів і знищили 398 одиниць російської техніки та озброєння.
- Загальні втрати Росії на 21 липня перевищили 1 043 000 бійців.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 окупантів. Також знищили 398 одиниць російської техніки та озброєння.
Станом на ранок 21 липня загальні втрати ворога перевищили 1 043 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Що відомо про втрати ворога на 21.07.2025?
- Особового складу – близько 1 043 160 (+1170),
- танків – 11037 (+2),
- бойових броньованих машин – 23028 (+7),
- артилерійських систем – 30637 (+54),
- РСЗВ – 1444 (+1),
- засобів ППО – 1199 (+1),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199),
- крилатих ракет – 3515 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55859 (+132),
- спеціальної техніки – 3934 (+2).
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