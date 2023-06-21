540 окупантів та понад 130 одиниць російської техніки: втрати ворога 21 червня
21 червня 2023, 07:42Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські воїни щодня ведуть бій з окупантами та продовжують завдавати ворогу шалених втрат. Станом на 21 червня ЗСУ ліквідували 222 тисячі російських бійців.
Лише упродовж минулої доби ворог втратив понад пів тисячі військових. Окрім того, наші воїни знищили 131 одиницю різноманітної військової техніки агресора.
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Втрати російських військ
- Особового складу – 222000 (+540) осіб,
- танків – 4006 (+9),
- бойових броньованих машин – 7771 (+21),
- артилерійських систем – 3920 (+32),
- РСЗВ – 615 (+1),
- засобів ППО – 375 (+3),
- літаків – 314 (+0),
- гелікоптерів – 306 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
- крилатих ракет – 1214 (+0),
- кораблів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22),
- спеціальної техніки – 539 (+8).
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На Таврійському напрямку знешкодили понад 5 рот ворога
- Напередодні на Таврійському напрямку втрати агресора вбитими та пораненими склали понад п'ять рот. Зауважимо, що чисельність роти в більшості армій світу складає 80 – 250 військовослужбовців.
- Також українські військові знищили та пошкодили ще 46 одиниць російської техніки. Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА Supercam, 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубицю 2А65 "Мста-Б", ЗРК "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важку вогнеметну систему "Сонцепьок".
- Окрім того, було знищено 5 місць зберігання боєприпасів.