Ще 1820 бійців і 210 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 22 грудня

Сили оборони ліквідували ще 1820 окупантів. Окрім того, за минулу добу наші воїни знищили 210 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 774 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 22 грудня 2024 року

Особового складу – близько 774 100 (+1820),

танків – 9609 (+15),

бойових броньованих машин – 19870 (+29),

артилерійських систем – 21284 (+32),

РСЗВ – 1256 (+0),

засобів ППО – 1030 (+3),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),

крилатих ракет – 2947 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81),

спеціальної техніки – 3662 (+0).

Втрати ворога на 22 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ