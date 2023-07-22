ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів та понад 80 одиниць техніки: втрати ворога на 22 липня
22 липня 2023, 08:01Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За майже 17 місяців повномасштабної війни Сили оборони ліквідували понад 240 тисяч окупантів. Окрім того, знищили більше ніж 31 тисячу одиниць різноманітної військової техніки ворога.
Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знищили ще 640 загарбників. Тож агресор вже втратив орієнтовно 241 330 бійців.
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Втрати Росії у техніці
- Танків – 4140 (+7),
- бойових броньованих машин – 8096 (+16),
- артилерійських систем – 4629 (+19),
- РСЗВ – 693 (+1),
- засобів ППО – 448 (+8),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11),
- крилатих ракет – 1298 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14),
- спеціальної техніки – 691 (+5).
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Сили оборони потужно б'ють окупантів
- Лише минулу добу наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки агресора. Ще 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Окрім того, українські захисники знищили 11 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.