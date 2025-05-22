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24 Канал Новини України Мінус ще 870 окупантів: втрати ворога на 22 травня
22 травня, 07:28
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Мінус ще 870 окупантів: втрати ворога на 22 травня

Юлія Муріна
Основні тези
  • За минулу добу українські військові ліквідували 870 російських загарбників і знищили 245 одиниць техніки та озброєння..
  • Загальні втрати Росії на ранок 22 травня перевищили 977 тисяч бійців.

За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 870 російських загарбників. Також наші воїни знищили 245 одиниць техніки й озброєння агресора.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 977 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 22 травня 2025 року

  • Особового складу – близько 977650 (+870),
  • танків – 10839 (+4),
  • бойових броньованих машин – 22574 (+5),
  • артилерійських систем – 28122 (+32),
  • РСЗВ – 1388 (+0),
  • засобів ППО – 1167 (+0),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36797 (+105),
  • крилатих ракет – 3197 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49268 (+99),
  • спеціальної техніки – 3895 (+0).

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Втрати ворога на 22 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ