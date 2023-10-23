Наші захисники назавжди прогнали ще майже 900 окупантів: втрати ворога на 23 жовтня

Росіяни продовжують наступати на різних напрямках, зокрема Авдіївському. Ворог зазнає колосальних втрат, але не припиняє кидати на вірну смерть своїх солдатів. Лиш за минулу добу ліквідували 870 окупантів.

Звернімо увагу на те, що від початку повномасштабного вторгнення на той світ відправили 294 700 російських загарбників. І ця цифра може бути значно більшою. Слід розуміти, що точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Читайте також У Міноборони Британії розповіли, скільки військових Кремль втратив в Україні

Втрати ворога у техніці

Не менше вражає статистика втрат ворога у техніці. За понад півтора року повномасштабного вторгнення наші військові перетворили на брухт тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня, автомобілів і автоцистерн.

Російські загарбники не дорахуються кількох сотень літаків і гелікоптерів. У них стало менше РСЗВ та засобів ППО. Так звана "друга армія світу" має на 20 суден і один підводний човен менше. Нагадаймо, що крейсер "Москва" понад рік успішно лежить собі на дні Чорного моря.

танків – 5 093;

бойових броньованих машин – 9 653;

артилерійських систем – 7 057;

РСЗВ – 825;

засобів ППО – 551;

літаків – 320;

гелікоптерів – 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 345;

крилатих ракет – 1 536;

кораблів і катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 419;

спеціальної техніки – 998.



Актуальні втрати ворога станом на 23 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі також зазначили, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Крім того, підрозділи ракетних військ знищили 4 артилерійські засоби окупантів. Додамо, що в ніч проти 23 жовтня наші військові знищили 13 БпЛА типу "Шахед", 1 ракету Х-59 та ще один невстановленого типу ударний дрон-камікадзе.