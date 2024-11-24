Понад 730 тисяч ліквідованих окупантів: втрати ворога на 24 листопада

24 листопада 2024, 07:33
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Автор: Юлія Муріна

За минулу добу наші захисники та захисниці знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Окрім того, Сили оборони ліквідували ще 1020 окупантів.

Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 730 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 24 листопада

  • Особового складу – 730740 (+1020),
  • танків – 9423 (+4),
  • бойових броньованих машин – 19209 (+17),
  • артилерійських систем – 20765 (+5),
  • РСЗВ – 1254 (+0),
  • засобів ППО – 1004 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1),
  • крилатих ракет – 2764 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14),
  • спеціальної техніки – 3679 (+1).

Втрати ворога на 24 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ