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24 Канал Новини України Ще 1050 окупантів і майже 390 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 24 лютого
24 лютого, 07:09
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Ще 1050 окупантів і майже 390 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 24 лютого

Юлія Муріна

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 3 добу. Агресор втратив більш ніж 868 тисяч бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 24 лютого 2025 року

  • Особового складу – 868230 (+1050),
  • танків – 10177 (+9),
  • бойових броньованих машин – 21157 (+6),
  • артилерійських систем – 23626 (+44),
  • РСЗВ – 1299 (+3),
  • засобів ППО – 1081 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26645 (+217),
  • крилатих ракет – 3064 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38444 (+110),
  • спеціальної техніки – 3757 (+0).

Втрати ворога на 24 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ