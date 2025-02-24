Ще 1050 окупантів і майже 390 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 24 лютого

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 3 добу. Агресор втратив більш ніж 868 тисяч бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Скільки знищених росіян і їх техніки припадає на ударні БпЛА: Малюк шокував цифрою Втрати ворога на 24 лютого 2025 року Особового складу – 868230 (+1050),

танків – 10177 (+9),

бойових броньованих машин – 21157 (+6),

артилерійських систем – 23626 (+44),

РСЗВ – 1299 (+3),

засобів ППО – 1081 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26645 (+217),

крилатих ракет – 3064 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 38444 (+110),

спеціальної техніки – 3757 (+0). Втрати ворога на 24 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ