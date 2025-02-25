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24 Канал Новини України Мінус ще 1300 окупантів і 306 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 25 лютого
25 лютого, 07:13
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Мінус ще 1300 окупантів і 306 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 25 лютого

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони ліквідували 1300 окупантів і 306 одиниць ворожої техніки та озброєння.
  • Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила майже 870 тисяч бійці.

За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1300 окупантів. Також наші воїни знищили і понад 300 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 25 лютого 2025 року

  • Особового складу – близько 869530 (+1300),
  • танків – 10182 (+5),
  • бойових броньованих машин – 21168 (+11),
  • артилерійських систем – 23652 (+26),
  • РСЗВ – 1299 (+0),
  • засобів ППО – 1083 (+2),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26767 (+122),
  • крилатих ракет – 3064 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38582 (+138),
  • спеціальної техніки – 3759 (+2).

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Втрати ворога на 25 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ