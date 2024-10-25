Ще 1630 окупантів ліквідованих окупантів: втрати ворога на 25 жовтня

За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1630 окупантів. Також наші воїни знищили 251 одиницю російської техніки.

Станом на ранок 25 жовтня країна-агресорка вже втратила у повномасштабній війні понад 685 тисяч бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Дивіться також У ЗСУ вразили втратами росіян на Покровському напрямку лише за добу

Втрати ворога на 25 жовтня 2024 року

Особового складу – близько 685910 (+1630) осіб,

танків – 9097 (+7),

бойових броньованих машин – 18287 (+33),

артилерійських систем – 19753 (+34),

РСЗВ – 1238 (+2),

засобів ППО – 982 (+1),

літаків – 369(+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),

крилатих ракет – 2625 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79),

спеціальної техніки – 3535 (+22).

До речі Лише за 1-й рік більші, ніж всі з завершення Другої світової, – Остін про втрати Росії в Україні

Втрати ворога на 25 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ