26 квітня, 07:55
Мінус 1110 окупантів, танки, артсистеми й сотні іншої техніки: втрати ворога на 26 квітня
Основні тези
- За минулу добу ЗСУ знищили 1110 російських військових.
- Втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення також включають 10711 танків, 22320 броньованих машин, 26965 артилерійських систем та іншу техніку.
ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1110 загарбників.
Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 947 610 (+1110) осіб,
- танків – 10711 (+8);
- бойових броньованих машин – 22320 (+5);
- артилерійських систем – 26965 (+70);
- РСЗВ – 1372 (+0);
- засобів ППО – 1145 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33897 (+118);
- крилатих ракет – 3196 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145);
- спеціальної техніки – 3860 (+0).
Втрати ворога на 26 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, в період з 1 січня по 25 квітня 2025 року російська армія втратила понад 880 танків.
За даними бійців, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" у 2025 році противник уже втратив:
- у січні – 178 танків;
- у лютому – 294 танки;
- у березні – 234 танки;
- з 31 березня по 7 квітня – 65 танків;
- за усі інші дні квітня – ще 114 одиниць.