Ще 400 загарбників і понад 120 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 26 вересня

За трохи більше, ніж 19 місяців повномасштабної війни українські захисники та захисниці вже ліквідували понад 276 тисяч окупантів. Окрім того, знищили десятки тисяч одиниць російської техніки та озброєння.

Лише за минулу добу статистику втрат країни-агресора поповнили ще 400 загарбників. Окрім того, багато військової техніки наші воїни перетворили на брухт.

Читайте також Віддавав накази про ракетні удари по Україні: що відомо про ліквідованого адмірала Соколова

Актуальні втрати росіян

Особового складу – близько 276 670 (+400),

танків – 4672 (+5),

бойових броньованих машин – 8946 (+19),

артилерійських систем – 6299(+39),

РСЗВ – 792 (+1),

засобів ППО – 533 (+0),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29),

крилатих ракет – 1529 (+11),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17),

спеціальної техніки – 925 (+7).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Напередодні в ССО повідомили, що в поки що окупованому Севастополі ліквідували командувача Чорноморського флоту Росії

. Віктор Соколов загинув внаслідок потужного удару по відповідному штабу агресора 22 вересня. До речі, окрім нього, "двохсоті" ще 34 офіцери, а 105 загарбників – поранено.