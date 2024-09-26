Ще 1400 окупантів і 330 одиниць техніки: втрати ворога на 26 вересня

Сили оборони ліквідували ще 1400 російських загарбників. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили 330 одиниць ворожої техніки.

Станом на ранок 26 вересня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 647 тисяч бійців.

Дивіться також "Їх не можна відновити або зробити з нуля": як бійці бригади "Чорний ліс" нищать російську ППО

Втрати ворога

Особового складу – близько 647 800 (+1400),

танків – 8825 (+10),

бойових броньованих машин – 17348 (+44),

артилерійських систем – 18620 (+71),

РСЗВ – 1199 (+0),

засобів ППО – 959 (+7),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),

крилатих ракет – 2599 (+4),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105),

спеціальної техніки – 3190 (+22).

Читайте також У ЗСУ назвали втрати Росії за час наступу в Харківській області

Втрати ворога на 26 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ