Понад 1100 окупантів, танки, РСЗВ, ППО та багато іншої техніки: великі втрати ворога 27 травня

27 травня 2024, 07:26
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Кремль не виводить війська з України, тож щодня втрачає понад тисячу одиниць особового складу. Тільки протягом минулої доби Росія втратила на фронті 1 150 солдатів.

З 24 лютого 2022 року втрати російських загарбників вбитими та пораненими становлять 502 340 одиниць особового складу. 

Зауважте Закінчилися танки й бойові машини: у Росії вдруге поспіль скасували "танковий біатлон"

Скільки техніки втратили росіяни на війні в Україні 

  • танків – 7671 (+9);
  • бойових броньованих машин – 14818 (+15);
  • артилерійських систем – 12981 (+28);
  • РСЗВ – 1084 (+1);
  • засоби ППО – 815 (+1);
  • літаків – 357 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42);
  • крилаті ракети – 2221 (+12);
  • кораблі /катери – 27 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55);
  • спеціальна техніка – 2118 (+7).


Втрати ворога 27 травня 2024 року на війні в Україні 

Окупант застрелив товариша на війні 

  • Сухопутні війська Збройних Сил України опублікували відео, на якому помітно, як росіянин під час атаки дрона він "не кинув" свого пораненого товариша. 
  • Зокрема, дрон залетів у ногу російському солдатові. Його товариш, який був поруч, не залишив побратима – він витягнув зброю та застрелив товариша.
  • Після цього ворожий солдат кинувся тікати та навіть забіг у посадку. Однак, найімовірніше, його наздогнав дрон-камікадзе. 

Автор: Діана Квасневська