Майже 1000 окупантів, десятки техніки: втрати ворога на 28 червня
28 червня 2023, 07:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує війну в Україні. Саме тому ЗСУ щодня ліквідовують сотні ворожих бійців, нищать десятки одиниць техніки. Тільки за останню добу вороги втратили в Україні 930 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року на території нашої держави загинуло 227 100 ворогів. Окрім того, в Генштабі пояснювали, що втрати можуть бути більшими, адже підрахувати кількість загиблих у зоні бойових дій – важко.
Дивіться також Ще майже 600 окупантів та 90 одиниць російської техніки: втрати ворога на 27 червня
Які втрати ворога у техніці
- танків – (+0);
- бойових броньованих машин – 7847 (+13);
- артилерійських систем – 4089 (+6);
- РСЗВ – 627 (+1);
- засоби ППО – 387 (+1);
- літаків – 314 (+0);
- гелікоптерів – 308 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7);
- крилаті ракети – 1261 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2);
- спеціальна техніка – 563 (+0).
Втрати ворога станом на 28 червня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Останні новини про втрати окупантів: коротко
- Сєргєй Шойгу наказав знищувати тих російських загарбників, які підтримали заколот Пригожина. Так протягом 25 – 26 червня почалась ліквідація окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.
- Речник Східного управління військ Збройних сил Сергій Череватий розповів, що ЗСУ на Бахмутському напрямку тільки за пів доби знищили 111 окупантів, 187 поранили, ще 9 ворогів – потрапили в полон.
- Окрім того, на росіян вплине те, як вагнерівці мінуснули їхню авіацію. Зокрема, найманці Пригожина збили унікальний літак ІЛ-22 Повітряно-космічних сил Росії, який Кремль вже не побудує. Детальніше про це читайте за посиланням.