Майже 1000 окупантів, десятки техніки: втрати ворога на 28 червня

Росія продовжує війну в Україні. Саме тому ЗСУ щодня ліквідовують сотні ворожих бійців, нищать десятки одиниць техніки. Тільки за останню добу вороги втратили в Україні 930 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року на території нашої держави загинуло 227 100 ворогів. Окрім того, в Генштабі пояснювали, що втрати можуть бути більшими, адже підрахувати кількість загиблих у зоні бойових дій – важко.

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Які втрати ворога у техніці

танків – (+0);

бойових броньованих машин – 7847 (+13);

артилерійських систем – 4089 (+6);

РСЗВ – 627 (+1);

засоби ППО – 387 (+1);

літаків – 314 (+0);

гелікоптерів – 308 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7);

крилаті ракети – 1261 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2);

спеціальна техніка – 563 (+0).



Втрати ворога станом на 28 червня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ



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