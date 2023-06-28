Майже 1000 окупантів, десятки техніки: втрати ворога на 28 червня

28 червня 2023, 07:57
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія продовжує війну в Україні. Саме тому ЗСУ щодня ліквідовують сотні ворожих бійців, нищать десятки одиниць техніки. Тільки за останню добу вороги втратили в Україні 930 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року на території нашої держави загинуло 227 100 ворогів. Окрім того, в Генштабі пояснювали, що втрати можуть бути більшими, адже підрахувати кількість загиблих у зоні бойових дій – важко. 

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Які втрати ворога у техніці 

  • танків – (+0);
  • бойових броньованих машин – 7847 (+13);
  • артилерійських систем – 4089 (+6);
  • РСЗВ – 627 (+1);
  • засоби ППО – 387 (+1);
  • літаків – 314 (+0);
  • гелікоптерів – 308 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7);
  • крилаті ракети – 1261 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2);
  • спеціальна техніка – 563 (+0).


Втрати ворога станом на 28 червня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
 

Останні новини про втрати окупантів: коротко

  • ​Сєргєй Шойгу наказав знищувати тих російських загарбників, які підтримали заколот Пригожина. Так протягом 25 – 26 червня почалась ліквідація окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.
  • Речник Східного управління військ Збройних сил Сергій Череватий розповів, що ЗСУ на Бахмутському напрямку тільки за пів доби знищили 111 окупантів, 187 поранили, ще 9 ворогів – потрапили в полон.
  • Окрім того, на росіян вплине те, як вагнерівці мінуснули їхню авіацію. Зокрема, найманці Пригожина збили унікальний літак ІЛ-22 Повітряно-космічних сил Росії, який Кремль вже не побудує. Детальніше про це читайте за посиланням.
Автор: Діана Квасневська