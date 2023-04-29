Втрати російської армії сягнули 190 тисяч окупантів, а кількість техніки шалена

Сили оборони продовжують нищити російських окупантів, які вдерлись на території нашої держави. За добу противник втратив щонайменше 580 вояк.

Всього за час повномасштабного вторгнення втрати російської армії в Україні сягнули 190 040 осіб. Цифри неостаточні через високу інтенсивність боїв. Шаленими темпами ворог позбувається також й техніки.

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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Станом на 29 квітня 2023 року із 24 лютого 2022 року Сили оборони вже знищили:

танків – 3697 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 7184 (+3) одиниці,

артилерійських систем – 2908 (+3) одиниці,

РСЗВ – 543 (+0) одиниць,

засоби ППО – 294 (+0) одиниць,

літаків – 308 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4) одиниць,

крилаті ракети – 932 (+21) одиниця,

кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) одиниць,

спеціальна техніка – 355 (+2) одиниці.



Втрати російської армії у війні з Україною / Інфографіка Генштабу

Самоліквідація загарбників