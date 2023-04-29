Втрати російської армії сягнули 190 тисяч окупантів, а кількість техніки шалена
29 квітня 2023, 08:14Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують нищити російських окупантів, які вдерлись на території нашої держави. За добу противник втратив щонайменше 580 вояк.
Всього за час повномасштабного вторгнення втрати російської армії в Україні сягнули 190 040 осіб. Цифри неостаточні через високу інтенсивність боїв. Шаленими темпами ворог позбувається також й техніки.
До теми Пожежа на нафтобазі у Севастополі, фільтраційні заходи на Херсонщині: хронологія 430 дня війни
Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
Станом на 29 квітня 2023 року із 24 лютого 2022 року Сили оборони вже знищили:
- танків – 3697 (+3) одиниці,
- бойових броньованих машин – 7184 (+3) одиниці,
- артилерійських систем – 2908 (+3) одиниці,
- РСЗВ – 543 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 294 (+0) одиниць,
- літаків – 308 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4) одиниць,
- крилаті ракети – 932 (+21) одиниця,
- кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) одиниць,
- спеціальна техніка – 355 (+2) одиниці.
Втрати російської армії у війні з Україною / Інфографіка Генштабу
Самоліквідація загарбників
- До слова, російська армія гарно й самоліквідовується. Так, у Мелітопольському районі десятки окупантів отруїлися невідомою речовиною. Унаслідок отруєння загинули близько 20 загарбників.
- Також попередньо на Запорізькому напрямку окупанти розкопали скотомогильник та підчепили сибірську виразку. Щонайменше двох з них уже вивезли в невідомому напрямку, інші – перебувають на карантині.