Позував на тлі серпа й молота: в Україні ліквідували окупанта Харунова з Башкирії

Українські військові щодня ліквідують російських окупантів та їх військову техніку. Ворог зазнає колосальних втрат на всіх бойових напрямках.

В Україні ліквідували окупанта Харунова з Башкирії

Через це в Росії почали мобілізувати всіх підряд. Дехто навіть охоче їде на війну в Україну, аби стати частиною "могутньої другої армії світу". Одного з таких днями було ліквідовано, повідомив засновник проєкту InformNapalm Іраклі Комахідзе.

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Так, на війні в Україні було ліквідовано мобілізованого російського окупанта Аліка Абрамовича Харунова з Башкирії. Загарбника, який хотів прославитися на "родінє" шляхом ведення злочинних військових дій, було знищено 14 листопада.

В Україні ліквідували окупанта Харунова з Башкирії / Фото з фейсбуку Комахідзе​

Алік Абрамович Харунов / Фото з фейсбуку Комахідзе​

В Росії смерть терориста підтвердили. Його зібралися ховати 28 листопада у селищі Ржавка Агапівського району.

Окупанта з Башкирії ліквідовано в Україні 14 листопада. Прощання з Абрамовичем призначено в селищі Ржавка Агапівського району на 28 листопада,

– повідомив Комахідзе.

Також розслідувач опублікував сторінку у соціальних мережах вдови окупанта Люції Харунової, яка тужить за своїм чоловіком-"героєм".

Втрати ворога станом на 28 листопада

Росіяни прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 28 листопада вже знищили понад 87 000 загарбників, лише за минулу добу – 590 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: