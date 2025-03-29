29 березня, 07:25
Мінус ще 1740 окупантів: втрати ворога на 29 березня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували ще 1740 окупантів і 407 одиниць техніки й озброєння агресора.
- Загальні втрати Росії у війні проти України перевищили понад 912 тисяч бійців.
За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1740 окупантів. Також наші воїни знищили 407 одиниць техніки й озброєння агресора.
Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 912 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 29 березня 2025 року
- Особового складу – близько 912490 (+1740),
- танків – 10478 (+23),
- бойових броньованих машин – 21796 (+34),
- артилерійських систем – 25451 (+64),
- РСЗВ – 1345 (+1),
- засобів ППО – 1122 (+3),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31234 (+164),
- крилатих ракет – 3121 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42398 (+118),
- спеціальної техніки – 3787 (+0).
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Втрати ворога на 29 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ