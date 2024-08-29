1200 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 29 серпня
29 серпня 2024, 08:06Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
ЗСУ хоробро дають відсіч армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Так, лише за минулу добу наші Сили оборони ліквідували 1200 окупантів.
Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення російське військо втратило значну кількість одиниць різної техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися, скільки орієнтовно склали загальні бойові втрати ворога.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 612 390 (+1200),
- танків – 8571 (+3),
- бойових броньованих машин – 16699 (+18),
- артилерійських систем – 17549 (+27),
- РСЗВ – 1174 (+0),
- засобів ППО – 939 (+1),
- літаків – 368 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21),
- крилатих ракет – 2556 (+3),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23706 (+52),
- спеціальної техніки – 2965 (+15).