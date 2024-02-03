Ще 880 окупантів і 104 одиниці техніки: втрати ворога на 3 лютого
3 лютого 2024, 08:01Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває майже 2 роки. Станом на ранок 3 лютого Сили оборони вже ліквідували понад 387 тисяч окупантів.
Так, лише за минулу добу наші захисники та захисниці очистили землю від 880 російських загарбників. Окрім того, перетворили на брухт десятки одиниць ворожої техніки, передає 24 Канал.
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Втрати Росії на ранок 3 лютого
- Особового складу – близько 387 940 (+880),
- танків – 6341 (+10),
- бойових броньованих машин – 11 805 (+13),
- артилерійських систем – 9300 (+26),
- РСЗВ – 979 (+1),
- засобів ППО – 663 (+0),
- літаків – 332 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
- крилатих ракет – 1847 (+0),
- кораблів /катерів – 24 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36),
- спеціальної техніки – 1473 (+3).
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