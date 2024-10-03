Мінус 1150 окупантів і ще 174 одиниці техніки: втрати ворога на 3 жовтня
3 жовтня 2024, 07:46Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1150 ворожих бійців. Також наші воїни знищили 174 одиниці техніки агресора.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ. До речі, з 24 лютого 2022 року Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України більш ніж 656 тисяч військових.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 656 710 (+1150),
- танків – 8893 (+6),
- бойових броньованих машин – 17596 (+17),
- артилерійських систем – 18906 (+37),
- РСЗВ – 1204 (+0),
- засобів ППО – 964 (+1) од,
- літаків – 368 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),
- крилатих ракет – 2613 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58),
- спеціальної техніки – 3330 (+12).
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника,
– наголосили в Генштабі.