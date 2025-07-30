Укр Рус
24 Канал Новини України Ще 890 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 30 липня
30 липня, 06:53
1

Ще 890 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 30 липня

Юлія Муріна
Основні тези
  • За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 окупантів, а загальні втрати Росії перевищили 1 052 000 бійців.
  • Ворог втратив 11066 танків, 23065 бойових броньованих машин, 30895 артилерійських систем, 48685 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 окупантів. Також знищили 199 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 30 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 052 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також ЗСУ розгромили росіян на Запоріжжі: ворог утратив сили за лічені години 

Які втрати ворога на 30 липня 2025 року?

Країна-агресорка вже втратила у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу – близько 1 052 190 (+890),
  • танків – 11066 (+1),
  • бойових броньованих машин – 23065 (+1),
  • артилерійських систем – 30895 (+30),
  • РСЗВ – 1451 (+0),
  • засобів ППО – 1202 (+0),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100),
  • крилатих ракет – 3548 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56754 (+67),
  • спеціальної техніки – 3935 (+0).

Втрати ворога на 30 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ