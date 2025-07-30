30 липня, 06:53
Ще 890 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 30 липня
Основні тези
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 окупантів, а загальні втрати Росії перевищили 1 052 000 бійців.
- Ворог втратив 11066 танків, 23065 бойових броньованих машин, 30895 артилерійських систем, 48685 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 окупантів. Також знищили 199 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Станом на ранок 30 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 052 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати ворога на 30 липня 2025 року?
Країна-агресорка вже втратила у повномасштабній війні проти України:
- особового складу – близько 1 052 190 (+890),
- танків – 11066 (+1),
- бойових броньованих машин – 23065 (+1),
- артилерійських систем – 30895 (+30),
- РСЗВ – 1451 (+0),
- засобів ППО – 1202 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100),
- крилатих ракет – 3548 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56754 (+67),
- спеціальної техніки – 3935 (+0).