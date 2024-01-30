Літак, майже 1000 окупантів, десятки танків та машин: колосальні втрати ворога на 30 січня
30 січня 2024, 08:04Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже 706 добу. Сили оборони ліквідували понад 383 тисячі окупантів.
Так, лише за минулу добу квитки на концерт Кобзона отримали ще 960 загарбників. Окрім того, наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки.
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Втрати Росії на ранок 30 січня
- особового складу – 384 140 (+960);
- танків – 6300 (+10);
- бойових броньованих машин – 11725 (+29);
- артилерійських систем – 9144 (+31);
- РСЗВ – 972 (+0);
- засобів ППО – 663 (+3);
- літаків – 332 (+1);
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35);
- крилатих ракет – 1846 (+0);
- кораблів /катерів – 23 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42);
- спеціальної техніки – 1448 (+5).
Втрати ворога станом на 30 січня 2024 року
На полі біля Авдіївки лежить понад сотня трупів окупантів
- Начальник служби зв'язків із громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін розповів, що перед росіянами стоїть завдання оточити Авдіївку. Тож окупанти не зупиняються та намагаються просуватись.
- Військовий додав, що не варто вважати, що людський ресурс росіян нескінченний. За словами Лазуткіна, від Красногорівки до залізниці, від залізниці до Степового є ділянка, яка розміром з футбольне поле. Там більше сотні трупів російських військовослужбовців.
- Також там цілий цвинтар військової техніки. Військовий зауважив, що ворог зазнає великих втрат в особовому складі та техніці, й це рано чи пізно дасться взнаки.