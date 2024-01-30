Літак, майже 1000 окупантів, десятки танків та машин: колосальні втрати ворога на 30 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706 добу. Сили оборони ліквідували понад 383 тисячі окупантів.

Так, лише за минулу добу квитки на концерт Кобзона отримали ще 960 загарбників. Окрім того, наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки.

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Втрати Росії на ранок 30 січня

особового складу – 384 140 (+960);

танків – 6300 (+10);

бойових броньованих машин – 11725 (+29);

артилерійських систем – 9144 (+31);

РСЗВ – 972 (+0);

засобів ППО – 663 (+3);

літаків – 332 (+1);

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35);

крилатих ракет – 1846 (+0);

кораблів /катерів – 23 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42);

спеціальної техніки – 1448 (+5).



Втрати ворога станом на 30 січня 2024 року

На полі біля Авдіївки лежить понад сотня трупів окупантів