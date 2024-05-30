Ще 1160 окупантів і понад 150 одиниць техніки: втрати ворога на 30 травня
30 травня 2024, 07:22Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 506 тисяч бійців. Окрім того, у ворога мінус більш ніж 71 тисяча одиниць військової техніки.
Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських загарбників. Також знищили 154 одиниці ворожої техніки.
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Втрати Росії на 30 травня
- Особового складу – близько 506 260 (+1160),
- танків – 7710 (+10),
- бойових броньованих машин – 14 913 (+22),
- артилерійських систем – 13 101 (+35),
- РСЗВ – 1088 (+1),
- засобів ППО – 815 (+0),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 532 (+22),
- крилатих ракет – 2222 (+0),
- кораблів / катерів – 27 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 849 (+53),
- спеціальної техніки – 2153 (+11).
У Луганську могли уразити "Небо-М"
- Напередодні, 27 травня, в окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи.
- Згодом з'явилися супутникові знімки.
- На кадрах видно сліди великої пожежі в аеродромі Луганська, можливо, було вражено російський радіолокаційний комплекс "Небо-М", призначений для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах.