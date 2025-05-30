Ще 1140 росіян відправилися в один кінець: втрати ворога на 30 травня

Ворог продовжує зазнавати непоправних втрат у спробах просуватися на українській землі. Лише протягом минулої доби Силам оборони вдалося ліквідувати 1140 окупантів.

При цьому загальні втрати Росії у війні проти України вже перевалили за 986 тисяч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Втрати ворога станом на 30 травня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 986 080 (+1140) осіб,

танків – 10865 (+1);

бойових броньованих машин – 22647 (+2);

артилерійських систем – 28421 (+35);

РСЗВ – 1398 (+1);

засобів ППО – 1172 (+1);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71);

крилатих ракет – 3265 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 50089 (+74);

спеціальної техніки – 3902 (+0).

Втрати ворога на 30 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До речі, головнокомандувач Олександр Сирський розповів, що лише з початку цього року загинули та зазнали поранень 194 140 окупантів.