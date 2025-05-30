30 травня, 07:35
Ще 1140 росіян відправилися в один кінець: втрати ворога на 30 травня
Основні тези
- Сили оборони України ліквідували 1140 російських окупантів за останню добу.
- Загальні втрати Росії у війні перевищили 986 тисяч осіб з початку повномасштабного вторгнення.
Ворог продовжує зазнавати непоправних втрат у спробах просуватися на українській землі. Лише протягом минулої доби Силам оборони вдалося ліквідувати 1140 окупантів.
При цьому загальні втрати Росії у війні проти України вже перевалили за 986 тисяч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Втрати ворога станом на 30 травня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 986 080 (+1140) осіб,
- танків – 10865 (+1);
- бойових броньованих машин – 22647 (+2);
- артилерійських систем – 28421 (+35);
- РСЗВ – 1398 (+1);
- засобів ППО – 1172 (+1);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71);
- крилатих ракет – 3265 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50089 (+74);
- спеціальної техніки – 3902 (+0).
Втрати ворога на 30 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До речі, головнокомандувач Олександр Сирський розповів, що лише з початку цього року загинули та зазнали поранень 194 140 окупантів.