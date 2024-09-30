Ще 1250 російських загарбників і 167 одиниць техніки: втрати ворога на 30 вересня
30 вересня 2024, 07:38Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1250 російських загарбників. Окрім того, наші воїни знищили 167 одиниць ворожої техніки.
Станом на ранок 30 вересня Росія вже втратила в повномасштабній війні понад 653 тисячі бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 653 060 (+1250),
- танків – 8874 (+5),
- бойових броньованих машин – 17503 (+27),
- артилерійських систем – 18822 (+27),
- РСЗВ – 1204 (+0),
- засобів ППО – 963 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16224 (+38),
- крилатих ракет – 2610 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25548 (+53),
- спеціальної техніки – 3313 (+16).
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