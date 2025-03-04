4 березня, 07:10
Понад 1300 загиблих солдатів, мінус 100 автомобілів: втрати ворога на 4 березня
Основні тези
- За три роки окупанти втратили 879410 осіб.
- За останню добу втрати становлять 1340 осіб, 3 танки, 86 БпЛА і 101 одиниця автомобільної техніки.
Триває 1105 день повномасштабної війни. Станом на 4 березня українські військові продовжують нищити ворожу техніку, солдатів та офіцерів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати росіян на сьогодні
З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже 879410 живої сили.
Актуальні втрати ворога на 4 березня:
- особового складу – близько 879410 (+1340) осіб;
- танків – 10255 (+3);
- бойових броньованих машин – 21298 (+8);
- артилерійських систем – 24064 (+45);
- РСЗВ – 1306 (+0);
- засоби ППО – 1094 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27741 (+86);
- крилаті ракети – 3085 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39428 (+101);
- спеціальна техніка – 3768 (+0).
Втрати ворога на 4 березня / Інфографіка Генштабу