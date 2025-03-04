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24 Канал Новини України Понад 1300 загиблих солдатів, мінус 100 автомобілів: втрати ворога на 4 березня
4 березня, 07:10
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Понад 1300 загиблих солдатів, мінус 100 автомобілів: втрати ворога на 4 березня

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • За три роки окупанти втратили 879410 осіб.
  • За останню добу втрати становлять 1340 осіб, 3 танки, 86 БпЛА і 101 одиниця автомобільної техніки.

Триває 1105 день повномасштабної війни. Станом на 4 березня українські військові продовжують нищити ворожу техніку, солдатів та офіцерів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати росіян на сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже 879410 живої сили.

Актуальні втрати ворога на 4 березня:

  • особового складу – близько 879410 (+1340) осіб;
  • танків – 10255 (+3);
  • бойових броньованих машин – 21298 (+8);
  • артилерійських систем – 24064 (+45);
  • РСЗВ – 1306 (+0);
  • засоби ППО – 1094 (+1);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27741 (+86);
  • крилаті ракети – 3085 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39428 (+101);
  • спеціальна техніка – 3768 (+0).


Втрати ворога на 4 березня / Інфографіка Генштабу