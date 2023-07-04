ЗСУ ліквідували ще 770 окупантів та 90 одиниць техніки: втрати ворога на 4 липня

Сили оборони продовжують очищувати рідну землю від агресора. Понад 230 тисяч російських загарбників більше не зможуть тероризувати та вбивати мирне населення, окупувати українські території.

Так, лише за минулу добу наші воїни знищили ще 770 окупантів. Тож Росія вже втратила в повномасштабній війні 231 030 своїх бійців.

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Скільки російської техніки знищили в Україні

Танків – 4059 (+2),

бойових броньованих машин – 7908 (+9),

артилерійських систем – 4252 (+32),

РСЗВ – 647 (+6),

засоби ППО – 394 (+3),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 309 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29),

крилатих ракет – 1264 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9),

спеціальної техніки – 590 (+0).

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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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