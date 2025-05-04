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4 травня, 07:41
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Ще 1340 окупантів і 2 літаки: втрати ворога на 4 травня

Юлія Муріна

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1340 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили сотні одиниць техніки й озброєння агресора, зокрема, 2 літаки.

Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 956 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 4 травня 2025 року

  • Особового складу  – близько 956 810 (+1340),
  • танків – 10758 (+11),
  • бойових броньованих машин – 22403 (+24),
  • артилерійських систем – 27327 (+52),
  • РСЗВ – 1376 (+1),
  • засобів ППО – 1155 (+1),
  • літаків – 372 (+2),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34860 (+163),
  • крилатих ракет – 3196 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47141 (+129),
  • спеціальної техніки – 3870 (+0).

Втрати ворога на 4 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! У Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат ворога. Зокрема, щодо танків, бойових броньованих машин, артилерійські системи, засобів ППО, БпЛА, крилатих ракет і спецтехніки.

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.