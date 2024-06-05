1280 окупантів, БМП, танки та артсистеми: втрати ворога 5 червня
5 червня 2024, 07:22Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Оскільки Росія не відмовилась від загарбницьких цілей на території України, Сили оборони продовжують завдавати ворогу значних втрат на полі бою. Лише упродовж минулої доби захисники ліквідували 1280 ворогів.
Противник шаленими темпами втрачає і техніку. У Генштабі ЗСУ станом на ранок 5 червня оновили статистику втрат російської армії.
Дивіться також Росія вночі запускала "Шахеди" по різних регіонах: хронологія 833 дня війни
Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягнули понад 513 тисяч вояк.
Втрати Росії станом на 5 червня
- особового складу – близько 513700 (+1280) осіб,
- танків – 7806 (+12) одиниць,
- бойових броньованих машин – 15036 (+16),
- артилерійських систем – 13385 (+40),
- РСЗВ – 1092 (+0),
- засоби ППО – 830 (+3),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39),
- крилаті ракети – 2270 (+2),
- кораблі /катери – 27 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69),
- спеціальна техніка – 2223 (+12).
Втрати росіян станом на сьогодні / Інфографіка Генштабу
Ситуація на фронті: актуально
- У Генштабі повідомляють, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.
- Учора загарбники інтенсивно атакували українських військових на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного.
- На Харківському напрямку війська агресора намагалися штурмувати позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.