Ще 1730 пакетів зі сміттям і 248 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 5 січня
5 січня 2025, 07:20Читать новость на русском
За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1730 російських загарбників. Також наші воїни знищили 248 одиниць техніки й озброєння агресора.
Станом на ранок 5 січня Росія втратила у повномасштабній війні проти України більш ніж 796 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 5 січня 2025 року
- Особового складу – близько 796 490 (+1730),
- танків – 9686 (+7),
- бойових броньованих машин – 20119 (+26),
- артилерійських систем – 21603 (+25),
- РСЗВ – 1257 (+0),
- засобів ППО – 1032 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21447 (+91),
- крилатих ракет – 3006 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97),
- спеціальної техніки – 3677 (+2).
Втрати ворога на 5 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ