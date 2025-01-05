Ще 1730 пакетів зі сміттям і 248 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 5 січня

5 січня 2025, 07:20
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Автор: Юлія Муріна

За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1730 російських загарбників. Також наші воїни знищили 248 одиниць техніки й озброєння агресора.

Станом на ранок 5 січня Росія втратила у повномасштабній війні проти України більш ніж 796 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 5 січня 2025 року

  • Особового складу – близько 796 490 (+1730),
  • танків – 9686 (+7),
  • бойових броньованих машин – 20119 (+26),
  • артилерійських систем – 21603 (+25),
  • РСЗВ – 1257 (+0),
  • засобів ППО – 1032 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21447 (+91),
  • крилатих ракет – 3006 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97),
  • спеціальної техніки – 3677 (+2).

Втрати ворога на 5 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ