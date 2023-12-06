Понад тисяча окупантів, літак та техніка: втрати ворога 6 грудня
6 грудня 2023, 07:47Читать новость на русском
Російські окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують наступ ворога та знищують ворогів та їхню техніку. Тільки за останню добу загарбники втратили на фронті 1270 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року втрати росіян в Україні вже сягнули 335110 солдатів. Проте цифри можуть бути більшими, адже порахувати точну кількість втрат ворога під час бойових дій важко.
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Які втрати росіян у техніці
- танків – 5600 (+13) од;
- бойових броньованих машин – 10456 (+40) од;
- артилерійських систем – 8024 (+37) од,
- РСЗВ – 919 (+6) од,
- засоби ППО – 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
- крилаті ракети – 1570 (+0),
- кораблі /катери – 22 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
- спеціальна техніка – 1153 (+5)
Втрати ворога на 6 грудня 2023 року
Росіяни зазнають втрат на лівому березі Херсонщини
- Російські загарбники мають складну ситуацію у тимчасово окупованих Кринках у Херсонській області. Саме там ЗСУ формують плацдарм, продовжуючи звільняти територію.
- Наразі у Кринках воює 144 мотострілецька бригада збройних сил Росії. Саме це військове формування зазнало шалених втрат внаслідок дій українських військових.
- У телеграм-каналі "Досье Шпиона" опублікували список з "двохсотими" окупантами у 144 мотострілецькій бригаді за період з кінця серпня до середини листопада 2023 року. За попередніми даними, усього в цьому військовому формуванні загинули 76 окупантів за зазначений період.