Мінус 1050 окупантів, танк та 2 ППО: які втрати ворога на 6 травня

В Україні 6 травня стартувало перемир'я, проте протягом доби росіяни активно здійснювали атаки на фронті. ЗСУ продовжували знищувати окупантів та їх техніку, щоб зупинити просування ворога.

Про те, яких втрат серед особового складу та техніки зазнали росіяни розповіли в Генштабі.

Дивіться також Парад важливіший за фронт: Москва забирає солдатів з передової заради репетицій 9 травня

Які втрати Росії станом на 6 травня?

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 06.05.26 становлять:

особового складу – близько 1 337 170 (+1 050) осіб;

танків – 11 918 (+1);

бойових броньованих машин – 24 515 (+5);

артилерійських систем – 41 478 (+92);

РСЗВ – 1 775 (+5);

засобів ППО – 1 363 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 276 061 (+2 031);

наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12);

крилатих ракет – 4 585 (+1);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 94 312 (+282);

спеціальної техніки – 4 170 (+0).



Втрати ворога на 6 травня / Інфографіка Генштабу

Чому у Росії зростають втрати на фронті?

Станом на травень 2026 року втрати російських військ на фронті продовжують стабільно зростати й часто перевищують тисячу осіб убитими та пораненими щодоби. До слова, Володимир Зеленський заявив, що за квітень вдалося ліквідувати понад 35 тисяч окупантів.

Серед ключових причин називають передусім технологічну перевагу України, зокрема масове використання FPV-дронів, які суттєво підвищили ефективність ураження живої сили та техніки противника. Завдяки аеророзвідці українська артилерія діє точніше, завдаючи ударів по скупченнях ворога.

Водночас російське командування часто застосовує тактику так званих "м'ясних штурмів", намагаючись компенсувати нестачу бронетехніки чисельністю піхоти. Невеликі штурмові групи кидають у бій для виявлення слабких місць оборони, що призводить до значних втрат серед атакуючих.

Важливо! Ситуацію також ускладнюють оперативні та зовнішні чинники, адже із покращенням погодних умов інтенсивність боїв зростає, а разом із нею – і кількість втрат. ТВО командира батальйону Сила Свободи 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що багато новобранців потрапляють на фронт із мінімальною підготовкою, що робить їх особливо вразливими у боях високої інтенсивності.

Що відомо про російські втрати у тилу, що зменшують фінансування на російську армію?

Українські безпілотники завдали ударів по об'єктах паливно-енергетичного комплексу в районі порту Приморськ у Ленінградській області – одному з ключових російських терміналів для експорту нафти через Балтійське море. Ця операція стала частиною ширшої кампанії з ураження енергетичної та військової інфраструктури Росії, спрямованої на послаблення систем протиповітряної оборони, зниження експортних можливостей і підрив фінансування війни.

Крім того, 25 квітня Сили безпілотних систем ЗСУ атакували російські літаки Су-57 і Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області, розташованому приблизно за 1700 кілометрів від державного кордону України.

Наприкінці місяця, 29 – 30 квітня, українські військові також уразили нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез", вертольоти Мі-28 і Мі-17, а також зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Унаслідок цих ударів на НПЗ виникли пожежі, загинув один із технічних працівників.