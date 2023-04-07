ЗСУ "задвохсотили" понад 177 тисяч окупантів: втрати ворога станом на 7 квітня
7 квітня 2023, 08:02Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат в Україні. Станом на 7 квітня кількість ліквідованих загарбників сягнула 177 110 осіб.
За останню добу знищили ще 480 ворогів. Додамо, що це орієнтовні цифри, адже точний підрахунок втрат російської армії ускладнюють активні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці
Варто додати, що окрім особового складу, окупанти також втрачають багато військової техніки в Україні. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували:
- Танків – 3 633 одиниць;
- бойових броньованих машин – 7 016 одиниць;
- артилерійських систем – 2 722 одиниць;
- РСЗВ – 533 одиниці;
- засобів ППО – 281 одиниця;
- літаків – 306 одиниць;
- гелікоптерів – 292 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 одиниця;
- крилатих ракет – 911 одиниць;
- кораблів/катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 одиниці;
- спеціальної техніки – 394 одиниці.
Ситуація на фронті: головне
- Нагадаємо, що 5 квітня Збройні Сили України знищили російський гелікоптер Ка-52. Внаслідок цього загинув цілий екіпаж окупантів. Сергій Череватий заявив, що ворожу "пташку" збили зенітники 10-ої бригади.
- У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили там понад 40 атак противника.
- Крім того, за минулу добу авіація Сил оборони завдала ще 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники також знищили 3 безпілотники різних типів, – "Орлан-10", Supercam та "Ланцет-3", а також 3 коригованих авіаційних бомби.
- Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що ЗСУ досі не пішли з Бахмута. Ба більше, глава бойовиків окреслив проблеми, які не дають Росії наступати.