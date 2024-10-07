Ще 1160 окупантів і 282 одиниці техніки: втрати ворога на 7 жовтня
7 жовтня 2024, 07:17Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1160 окупантів. Також наші воїни знищили 282 одиниці техніки агресора.
Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 661 тисячу бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 7 жовтня 2024 року
- Особового складу – близько 661 630 (+1160),
- танків – 8933 (+14),
- бойових броньованих машин – 17710 (+31),
- артилерійських систем – 19156 (+64),
- РСЗВ – 1223 (+7),
- засобів ППО – 972 (+2),
- літаків – 368 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
- крилатих ракет – 2615 (+2),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96),
- спеціальної техніки – 3364 (+1).
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