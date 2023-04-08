ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі росіян: втрати ворога станом на 8 квітня
8 квітня 2023, 08:06Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує зазнавати шалених втрат в Україні. Станом на 8 квітня ЗСУ ліквідували 177 680 окупантів.
За минулу добу українські захисники знищили 570 загарбників. Зазначимо, що це орієнтовні цифри, адже точний підрахунок втрат російської армії ускладнюють активні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці
Окрім особового складу, окупанти також втрачають багато військової техніки в Україні. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували:
- танків – 3 636 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 7 020 (+4) одиниць,
- артилерійських систем – 2 727 (+5) одиниць,
- РСЗВ – 533 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 282 (+1) одиниці,
- літаків – 307 (+1) одиниць,
- гелікоптерів – 292 (+0) одиниці,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 298 (+7) одиниць,
- крилатих ракет – 911 (+0) одиниць,
- кораблів – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 599 (+12) одиниць,
- спеціальної техніки – 304 (+0) одиниці.
Актуальна статистика втрат росіян / Інфографіка Генштаб ЗСУ
Яка ситуація на фронті: головне
- У Генштабі ЗСУ доповіли, що протягом доби 7 квітня противник завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, понад 40 атак MLRS.
- Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на наступальних операціях на напрямках Лимана, Бахмута, Авдіївці, Мар'їнки. За добу 7 квітня українські захисники відбили понад 60 разів ворожих атак.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилили підготовку до евакуації місцевих жителів на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Зокрема, ворог організував опитування місцевих жителів Мелітополя та Скадовська щодо можливої евакуації. Опитування перевіряє наявність російського паспорта, місця проживання та рівня освіти. Окупанти поширюють інформацію, що примусова евакуація мирних жителів розпочнеться наприкінці квітня.
- Протягом доби 7 квітня Повітряні сили України завдали 9 авіаударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, українські захисники знищили 1 російський винищувач Су-25 біля Мар'їнки. Ворог також втратив 7 БПЛА, серед яких: 3 "Орлан", 3 "Ланцет" та 1 "Мерлін".
- Українські ракетні війська та артилерія уразили 1 командний пункт, 2 концентрації живої сили та знищили 1 склад боєприпасів противника.