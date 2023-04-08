ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі росіян: втрати ворога станом на 8 квітня

Росія продовжує зазнавати шалених втрат в Україні. Станом на 8 квітня ЗСУ ліквідували 177 680 окупантів.

За минулу добу українські захисники знищили 570 загарбників. Зазначимо, що це орієнтовні цифри, адже точний підрахунок втрат російської армії ускладнюють активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці

Окрім особового складу, окупанти також втрачають багато військової техніки в Україні. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували:

танків – 3 636 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 7 020 (+4) одиниць,

артилерійських систем – 2 727 (+5) одиниць,

РСЗВ – 533 (+0) одиниць,

засобів ППО – 282 (+1) одиниці,

літаків – 307 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 292 (+0) одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 298 (+7) одиниць,

крилатих ракет – 911 (+0) одиниць,

кораблів – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 599 (+12) одиниць,

спеціальної техніки – 304 (+0) одиниці.



Актуальна статистика втрат росіян / Інфографіка Генштаб ЗСУ

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