Ще 630 "двохсотих" окупантів та понад 70 одиниць техніки: втрати ворога на 8 липня
8 липня 2023, 07:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна триває вже 500 днів. Сили оборони ліквідували понад 233 тисяч російських загарбників, що окупували наші території, тероризували та вбивали мирних жителів.
Лише за минулу добу українські захисники знищили ще 630 окупантів. Тож під час повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 233 440 своїх бійців.
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Втрати агресора в техніці
- танків – 4074 (+4),
- бойових броньованих машин – 7953 (+9),
- артилерійських систем – 4346 (+16),
- РСЗВ – 661 (+3),
- засоби ППО – 410 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),
- крилаті ракети – 1271 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16),
- спеціальна техніка – 619 (+7).
Втрати ворога 8 липня / Інфографіка Генштабу
Головне про ситуацію на фронті
- За даними Міноборони, українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там тривають гарячі бої. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
- За словами Ганни Маляр, наші оборонці "фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових".
- Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.