Мінус 1200 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 8 травня
- За минулу добу втрати російської армії склали 1200 військових.
- Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 961970 осіб, 10782 танки 27552 артилерійські системи та інша техніка.
Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі й техніці. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1200 окупантів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 961970 (+1200) осіб,
- танків – 10782 (+2);
- бойових броньованих машин – 22429 (+10);
- артилерійських систем – 27552 (+50);
- РСЗВ – 1379 (+1);
- засобів ППО – 1156 (+1);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35407 (+141);
- крилатих ракет – 3197 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47604 (+120);
- спеціальної техніки – 3875 (+2).
Втрати ворога на 8 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, 4 травня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.